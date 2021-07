FC Barcelone - Mercato : un cauchemar de Messi revient le hanter

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Souvenez-vous, nous sommes le 7 mai 2019, Liverpool accueille le Barça pour la demi-finale retour après avoir perdu 3-0 au Camp Nou à l’aller. Dans un Anfield qui à l’époque était plein à craquer car le Covid n’avait pas encore décimé nos stades, Messi et ses compères semblent perdus. Alors qu’ils sont menés 3-0, les Reds poussent pour un come-back. Alexander-Arnold, s’en va alors tirer un corner, bien aidé par un jeune ramasseur de balle… Oakley Cannonier, voyant les blaugranas pas vigilants et mal placés décide d’aller placer le ballon rapidement sur l’arc de cercle pour faire gagner du temps au Latéral droit anglais. La suite, beaucoup la connaissent. Personne ne voit le départ du ballon si ce n’est Origi, qui surprend Ter Stegen, Piqué et autres d’une frappe en lucarne. Le score en restera là, et Liverpool tient là sa Remontada.

La belle histoire du jour c’est que ce jeune ramasseur de balle, bien connu du coté de la Mersey (fleuve qui traverse Liverpool) vient de signer son premier contrat pro chez les Reds. Oakley Cannonier, Joueur offensif, a performé en U18, terminant la saison avec quatre buts en championnat. Après avoir gagné les coeurs depuis le bord du terrain, c’est désormais, « sur » que le jeune anglais va devoir s’imposer au plus haut niveau.

17-year-old Oakley Cannonier has signed his professional contract with Liverpool today 🔴



He was the ball boy that threw Trent Alexander-Arnold the ball for ‘CORNER TAKEN QUICKLY ORIGI’ in 2018 🙌



Already a Liverpool legend 😎pic.twitter.com/HynK0oex1v