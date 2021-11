FC Barcelone - Mercato : un champion d’Europe pour remplacer Sergio Agüero ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Depuis le match entre le FC Barcelone et Alaves (1-1), le 30 octobre dernier, Sergio Agüero souffre d'une arythmie cardiaque. Face à cela, l'attaquant argentin pourrait être contraint de mettre un terme à sa carrière dans les prochaines semaines.

Pour combler la possible retraite de l'ancien joueur de Manchester City, le Barça s'intéresserait à l'attaquant de Chelsea, Timo Werner, selon les informations d'ESPN. Arrivé à l'été 2020 chez les Blues en provenance du RB Leipzig, l'international allemand a été relégué à un poste de remplaçant de luxe depuis l'arrivée de Romelu Lukaku. Un départ pourrait donc être à l'ordre du jour.

Chelsea duo Hakim Ziyech and Timo Werner have emerged as alternatives to Manchester City's Raheem Sterling for Barcelona in January, sources have confirmed to ESPN.https://t.co/fkw3KP5oGK#TransferTalk #Football #ESPNCaribbean pic.twitter.com/trzde8s2OI