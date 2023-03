FC Barcelone - Mercato : un champion du monde s’éloigne du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Mais selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, qui se trompe très rarement lorsqu'il s'agit de transferts, le champion du monde 2022 ne devrait pas quitter les Citizens dans les prochains mois et devrait même prolonger son contrat avec le champion d'Angleterre en titre d'une saison supplémentaire dans les prochaines heures, avec une revalorisation salariale à la clé. Ce qui veut dire que l'ancien joueur de River Plate devrait bientôt être lié avec Manchester City jusqu'en juin 2028. Le Barça peut donc dire adieu à Julian Alvarez, pour le moment.

Julián Álvarez will sign new Manchester City deal in the next hours — it will be sealed and completed this week, as revealed on Sunday 🔵📑✍🏻 #MCFC



New contract valid until June 2028, pay rise and Julián will stay as part of Man City project.



Official soon ⏳🕷️ pic.twitter.com/M29respwqv