FC Barcelone - Mercato : un chèque de 80 M€ va encore échapper aux Blaugrana

Si Javier Tebas a raison - et jusqu'à présent, le patron de la Liga ne s'est pas trompé -, le FC Barcelone ne pourra pas recruter cet été. Il a réussi à le faire lors de la dernière intersaison parce que Joan Laporta a actionné divers leviers ayant fait entrer du cash dans les caisses. Mais la masse salariale demeure trop importante et la DNCG espagnole ne donnera pas son aval à un recrutement blaugrana. A moins que le FCB ne vende des joueurs. Et celui qui pourrait rapporter le plus d'argent tout en étant remplaçable se nomme Frenkie De Jong.

L'ancien de l'Ajax est une priorité pour Erik ten Hag, qui le voulait déjà lors de la dernière intersaison. Les Red Devils étaient prêts à mettre 80 M€ sur la table. Ils seraient toujours intéressés. Le souci, c'est que De Jong n'a qu'un rêve et qu'il se nomme FC Barcelone : "J'espère que je pourrais jouer dans le nouveau Camp Nou, a-t-il déclaré à TV3. Barcelone est le club de mes rêves donc ma volonté est de rester plusieurs années".

