FC Barcelone - Mercato : un chouchou de Luis Enrique bientôt recruté ?

Si le FC Barcelone n’a réellement qu’un seul objectif cet hiver avec la venue à acter de Vitor Roque (Athletico Paranaense, 18 ans) qui lui impose de dégager des liquidités par rapport au fair-play financier, le Barça avance en parallèle sur le Mercato estival et souhaite rapatrier un international ibérique.

D’après Sport Bild, Deco serait même déjà en train de ficeler un deal avec le RB Leipzig pour recruter Dani Olmo (25 ans). Formé à la Masia mais parti très jeune au Dinamo Zagreb avant d’atterrir pour 29 M€ en Allemagne au sein du groupe Red Bull, l’ancien protégé de Luis Enrique avec la Roja est très chaud pour un come-back dans son club formateur.

Lorsqu’il a prolongé son contrat le 1er juin dernier, Dani Olmo avait fait inclure une clause spéciale Barça dans son contrat. Clause qui lui permettra de partir dès l’été 2024 contre 60 à 65 M€. Tout serait déjà ficelé en coulisses pour formaliser sa venue en Catalogne.

