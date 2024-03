FC Barcelone Mercato : un chouchou de Messi dans le viseur !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Même s'il n'a plus les moyens de ses ambitions, le FC Barcelone reste une destination très prisée pour les footballeurs, même les champions du monde. Selon le quotidien sportif Sport, Paulo Dybala aurait ainsi proposé ses services aux Blaugranas. Un maillot qu'il rêve de porter depuis qu'il a explosé en Europe, du côté de Palerme. A l'époque, Lionel Messi le voyait comme son possible successeur et avait demandé à ses dirigeants de le recruter. Mais Dybala avait finalement pris la route de la Juventus.

Une clause à 12 M€ mais...

Une décennie plus tard, la Joya évolue à l'AS Roma, avec laquelle il est sous contrat jusqu'en 2025. Mais une clause dans son contrat stipule qu'il peut partir moyennant une indemnité de 12 M€. Largement jouable, même pour un Barça en difficulté économique. Sauf que, toujours selon Sport, les dirigeants catalans ne feraient pas de sa venue une priorité car leur compartiment offensif est déjà bien rempli. C'est plutôt en défense et au milieu que le FCB souhaite se renforcer cet été...

