FC Barcelone - Mercato : un chouchou de Messi de retour pour remplacer Piqué ?

Réputé pour ses fameuses « exclusinda » sur le plateau de l'émission El Chiringuito de Jugones, Eduardo Inda a balancé un nouveau scoop hier concernant le FC Barcelone. En quête urgente d'un remplaçant à Gerard Piqué, victime d'une « entorse du genou droit » face à l'Atletico Madrid (0-1) et absent pour au moins un mois, le Barça aurait rappelé un ancien lieutenant de Lionel Messi.

Mascherano a refusé un retour au Barça

Revenu à l'Estudiantes La Plata (D1 argentine) pour y finir sa carrière, Javier Mascherano – retraité depuis seulement une dizaine de jours – s'est vu proposer une ultime pige de quelques semaines au FC Barcelone le temps que le défenseur ibérique se remette. Une option que l'intéressé, aujourd'hui âgé de 36 ans et ne se sentant plus en état pour le plus haut niveau, aurait poliment décliné.

Javier Mascherano a annoncé sa retraite le 16 novembre dernier à l'occasion d'une conférence de presse : « C'est une décision à laquelle je pense depuis longtemps, j'en avais discuté avec le club que je tiens à remercier de m'avoir donné l'occasion de terminer ma carrière en Argentine. J'ai vécu ma carrière à fond, à 100 %, j'ai tout donné, et aujourd'hui c'est devenu dur pour moi le moment de terminer ma carrière (…) Durant l'avant-saison, j'ai pensé que je ressentirais à nouveau de l'excitation, mais la vérité est que non. Il est temps de me mettre à l'écart. Il y a des moments où vous ne choisissez pas la fin, la fin arrive, tout simplement ». Le Barça ne l'a pas fait revenir sur sa décision.