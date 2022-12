FC Barcelone - Mercato : un chouchou de Xavi offert sur un plateau par Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Comme nous vous l'avons déjà relayé, le FC Barcelone, en quête d'un latéral droit pour la saison prochaine, a jeté son dévolu sur Diogo Dalot, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United.

L'amitié entre Dalot et CR7 décisif pour le Barça ?

Diogo Dalot était celui qui était le plus proche de Cristiano Ronaldo dans le vestiaire des Red Devils. Comme l'explique le quotidien catalan Sport, CR7 pourrait ainsi faciliter le départ de son compatriote de Manchester United et aider le Barça à le récupérer. Pour rappel, la Juventus Turin est également intéressé par l'ancien jouer de Porto et pourrait contrarier le club blaugrana dans ce dossier.

Pour résumer Cristiano Ronaldo pourrait faciliter le départ au Barça de son compatriote et ancien coéquipier à Manchester United, Diogo Dalot, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils.

