FC Barcelone, PSG - Mercato : un club se retire de la course pour Dembélé, un géant anglais veut un protégé de Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Plus que trois jours à tenir et l'insupportable feuilleton Ousmane Dembélé prendra fin. Mais il se pourrait que la conclusion soit des plus surprenantes, dans le sens où l'ailier français pourrait jouer non pas pour le club qui le désire le plus mais pour le dernier encore en course ! On s'explique : pour le moment, ils sont trois à le désirer fortement, le FC Barcelone, le PSG et Chelsea. Sauf que Sport assure que les Blues, en très grande difficulté financière depuis Roman Abramovich a été contraint de les mettre en vente, n'ont plus les moyens de le recruter. Un de moins. Et l'on sait que Luis Campos n'est pas chaud pour le faire venir à Paris, contrairement à Nasser al-Khelaïfi. Deux de mois. Reste le Barça, qui tente depuis des mois d'inciter l'ancien Rennais à revoir ses ambitions contractuelles à la baisse...

Par ailleurs, Sport, encore, assure que Liverpool aurait des vues sur le jeune milieu de terrain blaugrana Gavi (17 ans) et qu'il serait prêt à payer 50 M€ pour s'assurer ses services ! Une somme conséquente pour un joueur aussi jeune mais l'Espagnol a montré ces derniers mois qu'il avait tout d'un grand. Formé au Barça et sous contrat jusqu'en 2023, Gavi négocie une prolongation. Son souhait est de rester en Catalogne. Mais si les négociations n'avancent pas dans le bon sens, il pourrait se laisser tenter par la proposition des finalistes de la Champions League...

#FCB 🔵🔴



💥 Moussa Sissoko, agente de Dembélé, ha comunicado que el futuro de Dembélé sigue abiertohttps://t.co/yV3bswjcav — Diario SPORT (@sport) May 28, 2022

Pour résumer L'avenir d'Ousmane Dembélé continue d'alimenter les rumeurs du côté de Barcelone, où on ne sait toujours pas ce que l'ailier français désire réellement. En revanche, Liverpool lorgne le jeune milieu de terrain Gavi (17 ans), pour lequel il est prêt à payer cher.

Raphaël Nouet

Rédacteur