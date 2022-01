FC Barcelone - Mercato : un coéquipier de CR7 en échange de Dembélé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Le temps est désormais compté pour Ousmane Dembélé. L'ailier a fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone qu'il ne prolongerait pas un contrat se terminant en juin. Ceux-ci lui ont répondu que si c'était le cas, soit il partait dès janvier, soit il cirait le banc jusqu'à la fin de la saison. Ils lui ont laissé jusqu'à demain pour réfléchir et éventuellement revenir sur sa décision.

Mais sachant que cela fait déjà plusieurs mois que le Français les fait tourner en bourrique, les décideurs blaugrana ont pris les devants et lui cherchent déjà une porte de sortie. Beaucoup de clubs sont intéressés mais peu ont la possibilité de débourser les 50 M€ attendus par le FCB. Du coup, la possibilité d'un échange est étudiée. Hier soir, les journalistes d'El Chiringuito ont annoncé qu'un troc de Français avec Manchester United était possible. Dembélé rejoindrait Old Trafford alors qu'Anthony Martial ferait le travail inverse.

L'ancien attaquant de Lyon et de Monaco est poussé vers la sortie à MU, où il est en conflit avec Ralf Rangnick. Le manager allemand ne l'a pas retenu pour le match contre Aston Villa (2-2) samedi au motif que Martial ne voulait pas jouer. Ce dernier a répondu : « Je ne refuserai jamais de jouer un match pour Manchester United. Je suis ici depuis sept ans et je n'ai jamais manqué de respect, et je ne manquerai jamais de respect au club et aux supporters ». Un désaccord aussi flagrant va le contraindre à aller voir ailleurs. Par exemple à Barcelone ? Il semblerait que cette idée fasse son chemin en Catalogne...

💣💣"El BARÇA ha propuesto un TRUEQUE al MANCHESTER UNITED entre DEMBÉLÉ y MARTIAL"💣💣



¡Atento a la información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBravo! pic.twitter.com/ffynMyOFr6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 18, 2022