FC Barcelone - Mercato : un coup bas de Dembélé au Barça ?

En difficultés financières, le FC Barcelone envisage tout de même de faire un très gros mercato cet été. Cependant, des dossiers épineux empêchent les dirigeants catalans d’avancer sereinement dans leurs recherches actives sur le marché des transferts. En contrat avec le Barça jusqu’au 30 juin 2024, Ousmane Dembélé fait mal à la tête des décideurs du FC Barcelone.

En effet, le Français a une clause dans son contrat qui va du 1er au 15 juillet et qui est aux alentours des 50 millions d'euros (dont la moitié lui reviendrait si elle venait à être levée). Selon les informations de Sport, les dirigeants du FC Barcelone seraient très méfiants de son agent Moussa Sissoko qui se servirait des intérêts d'autres clubs pour négocier un meilleur salaire dans l’optique d’une prolongation…

Très apprécié sur le marché des transferts, Ousmane Dembélé a une belle cote en Premier League. Chelsea a longtemps essayé de le convaincre de venir à Londres l’été passé avant que l’international français ne décide de prolonger l’aventure avec le Barça. En cas de départ, la destination la plus probable pour “Dembouz“ reste le championnat anglais.

