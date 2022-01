FC Barcelone - Mercato : un coup fourré du clan Dembélé démasqué, le PSG victime ou complice ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'image est rapidement devenu virale. Hier, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, est arrivé à Barcelone pour rencontrer les dirigeants du Barça dans ce qui s'apparentait à un rendez-vous de la dernière chance. Au moment de sa sortie du tarmac de l'aéroport, devant un important parterre de caméras, le représentant de l'ancien Rennais a laissé fuiter le fait que Leonardo était en train de l'appeler.

Dans l'émission El Chiringuito la nuit dernière, l'épisode a été largement décortiquée... Et on ne croit pas vraiment aux coïncidences. Pour le média et leur journaliste détaché en Catalogne Jose Alvarez, il s'agit d'un coup monté de l'agent pour mettre discrètement la pression dans cette période de tension maximale. « Au Barça on croit que Moussa Sissoko est en train de se moquer du club avec ses attitudes », lâche le journaliste, sans prendre en compte le fait que Sissoko soit aussi l'agent de Tanguy Ndombélé (dragué par le PSG).

En Espagne, on en venait même à s'interroger si c'était réellement Leonardo qui a appelé l'agent de Dembélé via WhatsApp ...ou s'il avait un complice se faisant passer pour le directeur sportif du PSG à son arrivée à l'aéroport. Vive la période des transferts et son folklore !

"En el BARÇA creen que MOUSSA SISSOKO se está RIENDO del CLUB con estas actitudes"



