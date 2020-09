FC Barcelone - Mercato : un courtisan lâche ses vérités sur Messi

Il y a d'abord eu les propos de l'ancien président de l'Inter Milan, Massimo Moratti, qui, au détour d'une interview, avait lancé comme une boutade que son club de cœur avait désormais les moyens de s'offrir Lionel Messi. De quoi enflammer tous les quotidiens sportifs transalpins. Et puis il y a eu l'achat d'un appartement à Milan par le père de La Pulga. Là, c'est toute la planète qui a commenté une possible arrivée du sextuple Ballon d'Or en Serie A.

Mais finalement, Lionel Messi va rester au FC Barcelone. Et s'il a été question d'un transfert, c'était davantage à Manchester City, où l'attendait son mentor Pep Guardiola, que n'importe où ailleurs. D'ailleurs, dans un entretien accordé au média argentin TyC, le vice-président de l'Inter, Javier Saviola, a juré qu'il n'avait jamais été question d'une arrivée de Messi en Lombardie…

"Nous n'étions pas en mesure de faire une offre pour Messi. Notre marché consiste à vendre d'abord, puis à acheter - nous devons respecter le fair-play financier. Cela ne servait à rien de s'asseoir pour discuter avec Messi. Comme il l'a toujours dit, Barcelone est sa maison, sa famille et, vu comment ça s'est terminé, c'est bien que ça reste comme ça. Il a été très clair quand il a dit que la famille pèse lourd dans la balance et que c'est délicat, très délicat. Les finances ne sont pas importantes."

Option 2: How to stop Leo Messi from leaving FC Barcelona. 🙄 pic.twitter.com/kuVrRoNvrJ