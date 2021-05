FC Barcelone – Mercato : un crack a conditionné sa venue au cas Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Si Sergio Agüero (33 ans) a bel et bien donné sa priorité au FC Barcelone pour y poursuivre sa carrière, l'arrivée de l'Argentin n'est pas encore finalisée. En fin de contrat au 30 juin à Manchester City, « el Kun » ne voulait signer aucun document avant la finale de la Ligue des Champions opposant son club à Chelsea ce soir à Porto... Et il ne le fera pas forcément en début de semaine prochaine.

Si Agüero signe lundi, ce sera la fumée verte pour Messi

D'après Mundo Deportivo, Agüero – qui a choisi le Barça plutôt que la Juve, le PSG et ses courtisans en Premier League – ne paraphera son contrat que s'il a la certitude de jouer avec son ami Lionel Messi la saison prochaine. Il y a donc fort à parier que sitôt sa saison clôturée chez les Citizens et avant son départ pour la Copa America, Agüero ne décroche son téléphone pour sonder la Pulga pour savoir ce qu'il en est de la continuité du sextuple Ballon d'Or.

Une chose est certaine : s'il passe effectivement sa visite médicale et paraphe son contrat lundi, cela voudra dire qu'il a eu des échos très favorables de Lionel Messi. Messi justement a enfin reçu l'offre de Joan Laporta avec un salaire revu à la baisse (60 M€ par an) et un contrat de dix ans.