FC Barcelone – Mercato : un deal novateur proposé à Messi, plusieurs pistes estivales abandonnées !

N'étant plus en mesure de payer un salaire équivalent à l'actuel contrat de Lionel Messi (71 M€ par an) mais désireux de conserver sa star en fin de contrat au FC Barcelone, Joan Laporta a trouvé sur quel levier jouer pour convaincre l'Argentin d'accepter un contrat au rabais dans son club de toujours.

Messi, un nouveau contrat indexé sur la relance économique

En effet, selon RAC1, Joan Laporta a élaboré un contrat évolutif pour Lionel Messi … Avec un salaire qui augmentera à nouveau en même temps que la reprise économique du FC Barcelone après la crise sanitaire de la Covid-19. Ce nouveau contrat serait également assorti d'une clause pour que la Pulga devienne « ambassadeur » du club sitôt sa carrière terminée.

Conscient que Lionel Messi ne dira « oui » à une telle offre qu'avec un projet sportif solide derrière, Joan Laporta aurait également mis en avant quelques recrues possibles pour aguicher le sextuple Ballon d'Or. Erling Haaland (Borussia Dortmund) en ferait partie même s'il sera probablement « impossible » d'attirer le Norvégien cet été.

Depay, Wijnaldum et De Ligt, pistes à oublier au Barça ?

Par ailleurs, dans l'émission El Chiringuito hier soir, le chroniqueur Lobo Carrasco a fait quelques annonces fortes. La direction du Barça aurait écarté les pistes Memphis Depay (OL) et Georginio Wijnaldum (Liverpool), pas assez ambitieuses au goût de Laporta. Après une prise de renseignements auprès de Mino Raiola, les Blaugranas ne se lanceront pas non plus dans l'épineux dossier Matthijs De Ligt (Juventus). Trop cher.