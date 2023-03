FC Barcelone - Mercato : un défenseur central va signer, la piste Pavard écartée

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

A l'instar des ailiers, le poste de défenseur central est surpeuplé au FC Barcelone. Ronald Araujo, Jules Koundé, Eric Garcia, Andreas Christensen et Marcos Alonso sont cinq pour deux places. Et le plus surprenant, c'est que les Catalans ont l'intention de continuer à se renforcer dans ce secteur, preuve en est qu'ils se sont montrés intéressés par Benjamin Pavard. Mais cette piste ne serait plus d'actualité puisqu'un autre joueur va s'engager, selon El Mundo Deportivo.

Ce joueur, c'est Inigo Martinez. Le défenseur central de 31 ans est en fin de contrat avec l'Athletic Bilbao et sa femme a été aperçue à Barcelone pour y trouver un nouveau logement. EMD assure que le joueur et le Barça ont un accord pour un futur contrat. Ce qui règle le cas Pavard, donc, mais devrait également entraîner un départ voire deux dans ce secteur à l'intersaison.