FC Barcelone - Mercato : un Dembélé désespéré a appelé Xavi à l'aide

En décidant, avec ses agents, d'aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone pour se présenter libre sur le marché estival 2022, Ousmane Dembélé pensait se retrouver en position de force. Preuve qu'il n'a aucun recul sur sa carrière. Car entre ses nombreuses blessures, son attitude peu professionnelle et ses performances rarement enthousiasmantes, ils sont peu nombreux à vouloir mettre le paquet pour lui. Jusqu'à présent, il n'y avait que Chelsea, le PSG et le Barça intéressés.

Mais Paris aurait reculé, de même que Chelsea, effrayé par ses blessures. Il ne resterait donc plus que le Barça. D'après Sport, Dembélé aurait eu une nouvelle discussion avec Xavi pour évoquer son avenir. L'entraîneur lui aurait renouvelé son envie de continuer à travailler avec lui. Il serait prêt à demander à ses dirigeants de revoir leur offre pour lui. Mais d'autres médias assurent que le Barça ne bougera plus le concernant. Et qu'à l'arrivée, Dembélé, qui pensait avoir le choix du roi, n'aura d'autre solution que de prolonger à Barcelone, faute d'offre...

Ousmane Dembélé aurait eu une nouvelle discussion avec son entraîneur au FC Barcelone, Xavi. Il serait d'autant plus enclin à prolonger qu'il n'aurait pas d'autre offre aussi intéressante que celle des Catalans !

Raphaël Nouet

Rédacteur