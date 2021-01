FC Barcelone - Mercato : un départ de Messi pour sauver le club ?

Cela peut paraître incroyable mais ils sont de plus en plus nombreux, à Barcelone, à penser qu'un départ de Lionel Messi à la fin de son contrat en juin ferait plus de bien que de mal au FCB. De toute façon, il faudra bientôt remplacer l'Argentin de 33 ans, alors autant le faire le plus tôt possible, histoire que la transition entre l'âge d'or du club et la prochaine période faste soit la plus courte possible. Attaquant blaugrana dans les années 80-90, Julio Salinas, devenu chroniqueur pour El Mundo Deportivo, est de cet avis.

"Il y a un problème économique et Messi gagne 100 M€…"

"Messi est le meilleur joueur du monde mais il est clair que le Barça a besoin de se renforcer et que les caisses sont vides. Il n'y a plus un rond, il y a un problème économique énorme et Messi gagne quasiment 100 M€ par an. Pour gagner à nouveau, il faudrait des renforts mais ceux-ci ne pourront pas venir vu la situation actuelle. La solution, c'est donc Messi qui l'a. S'il décide de partir pour un club qui lui garantirait de pouvoir remporter la Champions, cela aiderait le Barça."

Une opinion qui se répand à Barcelone, où l'un des trois candidats à l'élection présidentielle, Toni Preixa, veut par exemple revoir le salaire de Messi à la baisse si jamais il est élu.