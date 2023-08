FC Barcelone – Mercato : un départ quasiment acté, bonne nouvelle pour les finances du club

Annoncé sur le départ, notamment dû aux difficultés financières du FC Barcelone, un milieu de terrain au gros salaire serait plus proche que jamais de quitter la Catalogne.

Franck Kessié devrait bientôt devenir un joueur de Al-Ahli. Le journaliste italien Fabrizio Romano révèle que l’Ivoirien va passer sa visite médicale ce lundi à Paris. Toutes les parties seraient tombés d’accord pour un transfert. Une bonne nouvelle pour les finances du FC Barcelone.

