FC Barcelone - Mercato : le Barça officialise un départ

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Arrivé l'été dernier au FC Barcelone en provenance du Rapid Vienne sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros, Yusuf Demir, qui n'a disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, n'a pas été conservé par le club blaugrana. En effet, le Barça a annoncé ce jeudi qu'il avait trouvé un accord avec le Rapid Vienne pour mettre fin au prêt de l'ailier droit autrichien.

