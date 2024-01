FC Barcelone Mercato : un dernier coup fumant avant le départ de Xavi ?

Xavi quittera le FC Barcelone cet été mais le club espagnol cherche déjà à se renforcer au mercato hivernal. D'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, les Blaugrana surveilleraient la situation du latéral gauche de Las Palmas, Sergi Cardona, qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Plusieurs clubs des cinq grands championnats auraient approché ses agents et le FC Barcelone en ferait partie. L'Espagnol, qui enchaîne les saisons pleines avec Las Palmas depuis 2021, présente l'avantage d'être libre à l'issue de la saison et pourrait donc être recruté gratuitement par le champion d'Espagne en titre, toujours autant en proie à de grosses difficultés économiques.

🇪🇸 Sergi Cardona, out of contract at Las Palmas in June — big opportunity as several clubs from top 5 leagues have approached his agents.



🔵🔴 Barcelona are tracking him and also called his agents in the recent months.



One to watch in summer 2024, for sure. pic.twitter.com/dkjgH1VFD3