FC Barcelone – Mercato : un dirigeant démissionne et accuse Laporta de haute trahison avec Messi

Membre du conseil d’administration du FC Barcelone, Jaume Llopis n'a pas supporté le départ de Lionel Messi. Professeuren école de commerce universitaire dans le civil, le dirigeant a posé sa démission suite au départ de l'Argentin, attendu au PSG ce lundi.

Dans sa lettre de départ que s'est procuré le quotidien Sport, Llopis a accusé le président du Barça de jouer le jeu du Real Madrid en renonçant à Lionel Messi : « Tu entreras dans l’histoire comme le président qui a laissé partir Messi », a-t-il écrit en s'adressant à Joan Laporta.

Laporta accusé d'être à la solde... du Real Madrid

« Tu m’as déçu. Je pensais que tu étais le seul capable d’affronter Florentino. Je manque d’informations mais je suis sûr que beaucoup plus pourrait être fait pour que Messi reste. Ceux qui restent sont nombreux. Messi était un patrimoine important du FC Barcelone. Nous verrons quand la Super League arrivera, si elle arrive, et en attendant, vous renforcez le PSG et facilitez le départ de Mbappé à Madrid. Le plan parfait de Florentino », a conclu Jaume Llopis, amer.

En espérant que le FC Barcelone parviendra cette fois-ci à se mettre du traumatisme Messi, lui qui avait multiplié les erreurs de gestion suite au départ de Neymar en 2017 jusqu'à aboutir à la situation actuelle...