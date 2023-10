FC Barcelone - Mercato : un disciple de Messi veut revenir au Barça !

Avec son centre de formation hyper performant, le FC Barcelone est régulièrement obligé de prêter des jeunes pour leur permettre de grappiller du temps de jeu chez les professionnels. Estanis Pedrola fait partie de cette catégorie. Même s'il est plus vieux qu'un Lamine Yamal (16 ans), cet ailier de 20 ans, plus à l'aise dans le couloir gauche, a été contraint de faire ses valises pour la Sampdoria cet été. Auteur d'un début de saison intéressant (3 buts en 9 matches) avec les pensionnaires de Serie B, il devrait y être définitivement transféré puisque son option d'achat de 3 M€ sera obligatoirement levée quand il aura joué 10 rencontres, ce qui devrait se produire ce week-end.

Mais Pedrola est clair : son objectif n'est pas de rester chez les Doriani. Ce grand fan de Messi n'a qu'une idée en tête, revenir au Barça, comme il l'a expliqué à Sport : "Depuis tout petit, je suis fan du Barça. J'ai grandi en regardant les matches, en m'enthousiasmant pour Messi et la vérité, c'est que ça m'enchanterait de revenir un jour. J'ai parlé avec Bojan Krkic, qui est coordinateur sportif du FCB. Il m'a écrit quand je me suis blessé pour me demander comment j'allais. Il m'a aussi félicité pour avoir bien démarré la saison. Je remercie le Barça de continuer à suivre ce que je fais".

