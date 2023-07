FC Barcelone – Mercato : Un disciple de Xavi rêve d’un retour au Barça

Le FC Barcelone pourrait enregistrer une quatrième recrue. Après Vitor Roque, İlkay Gündoğan et Íñigo Martínez, le Barça pourrait signer le retour d'un ancien blaugrana, fan de Xavi.

Formé et passé par le FC Barcelone de 2006 à 2013, Thiago Alcantara rêve en effet d'un retour en Catalogne, indique Sacha Tavolieri. L'ancien coéquipier de Xavi respire l'ADN barcelonais. Il veut être entraîné par Xavi, son mentor. Rien n'est encore fait, mais ce serait la principale option du joueur de Liverpool cet été...

🇪🇸 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sources inside #LiverpoolFC feels #Thiago Alcantara leaving to #FCBarcelona this summer has a concrete possibility. Nothing has been done yet but I understand it’s the main option for the Spanish who would be « more than » keen to come back at Barça & playing under Xavi,… pic.twitter.com/SqXtxn7W8v