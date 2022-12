FC Barcelone - Mercato : un dossier prioritaire enfin bouclé au Barça ?

Pas vraiment une surprise. Mais une confirmation. Arrivé libre l’été dernier, Marcos Alonso restera au FC Barcelone, en dépit d'un contrat qui, à l'heure actuelle, s'arrête au mois de juin prochain. Conséquence du fair-play financier et des règles alors imposées aux dirigeants catalans qui ne pouvaient lui faire signer un contrat longue durée.

Mais si l'on se fie aux derniers échos de la presse espagnole, le joueur doit désormais se mettre d'accord sur la durée de son nouveau contrat. Il l s'agira soit d'une simple prolongation d'une année ou d'1 année plus une autre en option. Quoi qu'il advienne, Xavi pourra donc compter sur lui dans l'avenir.

Marcos Alonso will stay at Barça, the only thing left to agree is the length of his contract, whether it is a 1 year extension or 1 year + 1 optional year.



— @relevo pic.twitter.com/9oXpvBZdvj