FC Barcelone - Mercato : un énorme couac a fini de ruiner le Barça !

FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone est sous pression. Présent avec la délégation blaugrana en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d’Espagne, avec un choc contre le Betis demain soir, Joan Laporta attend beaucoup de Xavi.

Et pour cause : l’entraîneur du Barça n’a toujours pas raflé le moindre titre depuis son arrivée en remplacement de Ronald Koeman fin 2021. L’heure tourne et n’a pas souri au FC Barcelone au sujet du marché des transferts.