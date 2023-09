FC Barcelone - Mercato : un énorme danger plane sur Lewandowski cet hiver

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Robert Lewandowski a débuté la présente saison comme la précédente : par un 0-0 décevant sans occasion de but pour lui (contre Vallecano au Camp Nou en 2022, à Getafe en 2023). Sauf qu'il y a un an, le buteur polonais avait enclenché la machine dans la foulée, avec deux doublés aux 2e et 3e journée puis un nouveau but. Cette saison, rien de tout ça. Il a certes marqué deux fois, à Villarreal (4-3) et à Pampelune (2-1) mais c'était sur pénalty contre l'Osasuna. Et il y a surtout cette désagréable impression que ses partenaires n'arrivent plus à le trouver.

L'Arabie Saoudite va revenir à la charge cet hiver

De quoi faire regretter à l'attaquant de 35 ans d'avoir repoussé les avances de l'Arabie Saoudite cet été ? Si c'est le cas, pas de panique ! Selon la chaîne de télévision TV3, le championnat à la mode va revenir à la charge cet hiver ! Les clubs saoudiens ont bien l'intention de recruter Lewandowski pour l'ajouter à leur impressionnante collection de stars. Si, d'ici janvier, la connexion n'est pas rétablie entre le reste de l'équipe et le Polonais, les contacts avec l'AS pourraient déboucher sur une toute autre issue !

On this day in 2008, DEFENDER Robert Lewandowski made his debut for Poland 🇵🇱👶 pic.twitter.com/UU71zD9aPL — ESPN FC (@ESPNFC) September 10, 2023

