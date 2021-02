FC Barcelone - Mercato : un énorme sacrifice de Messi pour signer au PSG ?

Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin 2021 et n’a donc techniquement plus que quatre mois en liaison avec le FC Barcelone. Depuis le début du mois de janvier, l’international argentin peut par ailleurs négocier avec le club qu’il veut. Manchester City et le PSG sont les plus régulièrement cités pour l’accueillir au prochain mercato d’été.

Une telle opération ne devrait pas se faire sans conséquence, notamment au niveau salarial. Comme le rapporte Le Parisien, si Messi (33 ans) n’accepte pas de baisser son salaire faramineux (difficile à calculer en raison de moult primes), il ne trouvera aucun club cet été.

Pour le PSG, ça risque par ailleurs d’être difficile alors qu’il veut prolonger ses deux stars Kylian Mbappé et Neymar. « Impossible que le PSG prolonge ses deux stars et recrute Messi. Ou alors il vient bénévolement », annonce un acteur important du marché au quotidien francilien.