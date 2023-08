FC Barcelone - Mercato : après Roque et Petterson, une autre pépite sud-américaine bientôt au Barça ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Probable, au cours de ces prochains jours, que bon nombre de joueurs soient évoqués au FC Barcelone. Non seulement parce que la fin du mercato approche, que le club catalan espère recruter et que les finances du club, sait-on jamais, permettent de réaliser un ou deux bons coups.

De la concurrence sur le dossier

La priorité de Xavi reste un latéral, on le sait, et en marge du dossier Joao Felix, le quotidien espagnol, Marca annonce ce jour que le Barça suit avec grande attention Heriberto Jurado, jeune ailier gauche mexicain du Club Necaxa. Agé de 18 ans, seulement, Jurado est également dans le viseur de deux clubs portugais, le FC Porto et le Sporting Lisbonne. Le club catalan souhaiterait un prêt.

