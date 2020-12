FC Barcelone - Mercato : un Français de plus dès le mois de janvier ?

Si le propos se voulait accusateur, c'est réussi. Et on doute désormais assez fortement que Jean-Clair Todibo, l'actuel défenseur du Benfica Lisbonne puisse à l'avenir travailler avec son entraîneur actuel, Jorge Jesus. Ce dernier qui, rappelons-le, dispose de l'ancien toulousain sous forme de prêt, pour deux ans en provenance du FC Barcelone, n'a visiblement plus envie de le voir au quotidien.

La preuve ? Ses propos tenus en conférence de presse, à la veille d'affronter le Standard de Liège en Europa League. Extrait : "Todibo ne sera pas là. Il n'a pas de conditions physique ou tactique. Il n'a pas travaillé avec l'équipe. Il n'est pas l'un des joueurs auxquels je pense." Reste donc à savoir sir le Benfica va vouloir s'en séparer dès le Mercato d'hiver. Possible, à la seule et unique condition que le contrat, de prêt, le prévoit.