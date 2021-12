FC Barcelone - Mercato : un Français en cas d'échec de la piste Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On pourrait imaginer que le FC Barcelone ne voudrait plus recruter de joueurs français avant très longtemps vu ses échecs récents : Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Lucas Digne… Mais non, les Blaugrana ne veulent pas faire de plusieurs cas une généralité et ils continuent de lorgner des Français.

Ainsi, selon le journaliste d'El Chiringuito Eduardo Inda, ils auraient fait d'un Tricolore leur plan B en cas d'échec de la très prestigieuse piste Erling Haaland pour l'été prochain ! Le géant norvégien étant parti pour coûter plus de 150 M€ et le Barça n'ayant plus vraiment les moyens de ses ambitions, il pourrait se rabattre sur… Sébastien Haller ! L'ancien Auxerre fait des miracles avec l'Ajax Amsterdam depuis le début de la saison, lui qui a par exemple inscrit 10 buts lors des 6 matches de poules de la Champions League cette saison. Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Lanciers, il vaudrait moins de 30 M€. Mais à 27 ans, il ferait beaucoup moins rêver les supporters barcelonais que Haaland…

✍️💰"El BARÇA está INTERESADO en HALLER"



La información de #INDA en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/LeqVgEBGve — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2021