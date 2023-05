FC Barcelone - Mercato : un futur crack déclare sa flamme au Barça

Recevoir l’intérêt du FC Barcelone est toujours très flatteur, d’autant plus lorsque l’on a seulement 20 ans. C’est la situation que vit actuellement le jeune milieu uruguayen Fabricio Diaz. Le frêle joueur du Liverpool FC en Uruguay a ainsi relaté sa joie quant aux observations récurrentes des Barcelonais.

L’Uruguayen garde tout de même son calme quant à la situation, même si l’intérêt barcelonais ne le laisse pas de marbre : « C’est un véritable rêve qu’un top club tel que le Barça m’observe, c’est fantastique. Je reste calme, mon agent trouvera la meilleure solution pour moi », relate Radio Carve. Des propos étayés par Fabrizio Romano lui-même, montrant que cette affaire est bien sérieuse.

Fabrício Díaz on potential Barça move: “It's a dream that a top club as big as Barcelona is eyeing me, it’s fantastic”. 🔵🔴🇺🇾 #FCB



