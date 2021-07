Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Probable futur coach du FC Barcelone et accessoirement ancien coéquipier de Lionel Messi, Xavi a un avis bien tranché sur l'avenir de son ami. Si la Pulga est libre depuis le 1er juillet, l'actuel coach d'Al-Saad (Qatar) ne le voit pas ailleurs qu'au Barça cet été... Et il l'a fait savoir à Mundo Deportivo.

« Je parie qu'il va prolonger »

« La situation de Lionel Messi ? Ce sont des circonstances du marché, il faut attendre. J'imagine qu'il discute avec le club et le président. Je souhaite le meilleur à Leo, en tant qu'ami et en tant que culé. Je lui souhaite de continuer au Barça, en espérant que cela puisse être annoncé le plus tôt possible. Si je devais parier, je dirais qu'il va rester au club. Même si, dans le football, on dit beaucoup de choses, je dirais qu'il va continuer. Leo a besoin du Barça et le Barça a besoin de Leo. Il est heureux à Barcelone, il y a été toute sa vie. Je parie qu'il va prolonger », a glissé l'ancien milieu de terrain.

Bloqué par des contraintes liées à la DNCG espagnole, Joan Laporta fait en tout cas des pieds et des mains pour que la prolongation de Lionel Messi puisse se formaliser avant que ce dernier ne soit tenté d'aller voir ailleurs et notamment au PSG.