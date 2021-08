FC Barcelone - Mercato : un club londonien tente de détourner Messi du PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Plus rien ne semble pouvoir empêcher le transfert de Lionel Messi au PSG. En fin de contrat au FC Barcelone, qui a été incapable de faire valider sa prolongation de cinq ans par la Ligue espagnole, l'Argentin est en négociations avancées avec le club de la capitale. Un contrat de deux ans plus un autre en option serait dans les tuyaux avec un salaire annuel de 35 M€ plus 30 M€ de prime à la signature.

Mais un club a tenté sa chance ces dernières heures. Il s'agit du champion d'Europe, Chelsea. Selon le journaliste de The Independante Miguel Delaney, des intermédiaires auraient tenté de mettre en relation le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, et le père du sextuple Ballon d'Or, Jorge Messi. L'argent ne serait pas un problème, de même que le projet sportif. Mais il semblerait que ce soit "trop tard", selon Delaney, tant le PSG a de l'avance. Et des gens qui comptent au club comme Neymar et Angel Di Maria. Mais la menace existe ou a existé…

Intermediaries tried to arrange meeting between Abramovich and Jorge Messi to bring Messi to Chelsea - but seems too late, as PSG agree deal, with formal offer to comehttps://t.co/zL2rHejCL1 — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) August 7, 2021