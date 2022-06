FC Barcelone - Mercato : un gros chèque arrive pour recruter, Xavi est très inquiet

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Robert Lewandowski, Jules Koundé, Franck Kessié, Bernardo Silva… Les rumeurs coulent à flot pour le mercato du FC Barcelone. Mais à ce jour, aucun des joueurs pistés par le Barça n’a posé ses valises en Catalogne. La faute à un problème financier qui contraint le club à devoir patienter pour recruter. Et justement, une réunion s’est tenue au sommet pour parler budget.

Xavi attristé, objectif 500 M€ pour le Barça

Selon AS, c’est du pessimisme qui est ressorti de cette réunion, où Mateu Alemany, Xavi et Jordi Cruyff étaient réunis. L’enveloppe que le FC Barcelone pourrait obtenir pour le mercato ne pourrait pas permettre de recruter tous les joueurs ciblés. Le Barça attend toujours de pouvoir activer les leviers, dont celui sur la vente des droits télévisés, qui devraient rapporter environ 200 M€ au club.

Mais le journal espagnol précise que le FC Barcelone aurait besoin d’environ 500 M€ pour vraiment pouvoir réaliser des grosses opérations et pour combler ses dettes. C’est aussi pour cette raison que le Barça souhaite vendre un joueur important et boucler le dossier BLM. En attendant, « Xavi est triste et débutera la pré-saison avec une équipe très différente de celle qu’il avait imaginée », a expliqué la journaliste Laia Tudel sur Catalunya Radio. AS a également rappelé que les priorités des Blaugranas pour cet été sont Robert Lewandowski et Jules Koundé.

📌 Le Barça va activer le levier des droits télé avec Sixth Street

📌 10% pour 205 M €

📌 L'accord sera signé mercredi au Camp Nou

@amartiherrero — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 27, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur

