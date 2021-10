FC Barcelone - Mercato : un gros coup en janvier pour oublier Messi, l'heureux élu connu ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Enfin, en ce qui concerne le FC Barcelone, Lionel Messi a certes laissé un grand vide mais il faut rappeler que son départ a été accompagné de celui d'Antoine Griezmann et d'une quantité de blessures assez impressionnante, si bien que le secteur offensif catalan fait grise mine aujourd'hui. Luuk De Jong a été prêté par le FC Séville mais il s'agit d'une erreur de casting coûtant très cher pour le moment. Le Barça a désespérément besoin d'un buteur et il compte faire le nécessaire en janvier.

Hier en conférence de presse, le directeur général du club a expliqué qu'une enveloppe serait dévolue au recrutement en janvier. Selon le journaliste Oriol Domenech de Catalunya Radio, l'ensemble des fonds seront investis sur un seul et même joueur : un attaquant. Et hier soir, El Chiringuito a confirmé l'information en précisant le nom de l'heureux élu : Edinson Cavani. L'Uruguayen de 34 ans serait libéré par Manchester United, le Barça ayant donc à sa charge son salaire. L'idée étant que l'ancien du PSG s'engage pour une courte durée, dans l'idéal six mois, avant de laisser la place à Erling Haaland, grand rêve de Joan Laporta.

👀⚠️"El BARÇA busca un DELANTERO para el mercado invernal y han pensado en la CESIÓN de CAVANI, que llegaría GRATIS"



Lo cuenta @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/ynRk0uE5SM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 7, 2021