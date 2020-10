FC Barcelone – Mercato : un gros départ se prépare, l'espoir renait pour Depay (OL)

Désireux de rejoindre le FC Barcelone dès ce Mercato, Memphis Depay (OL, 26 ans) a récemment recalé le Milan AC. Reste que, pour l'heure, les Blaugranas ne se sont pas franchement activés malgré la volonté de Ronald Koeman de faire venir son ancien meneur de jeu avec la sélection des Pays-Bas.

Au Barça, la piste Depay semble liée au cas d'Ousmane Dembélé. Comme il y a un an avec le dossier Neymar, le Champion du Monde français a la clé du Mercato blaugranas et, sans son départ, il n'y aura pas d'arrivées supplémentaires devant.

Ousmane Dembélé est enfin prêt à quitter le Barça

Si, jusqu'à présent, l'ancien joueur de Rennes et du Borussia Dortmund ne voulait pas entendre parler d'un départ, la donne serait en train de changer à 72 heures de la fin du Mercato. En effet, selon Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé – qui a bien conscience que ses perspectives sont bouchées sous Koeman – serait désormais disposé à écouter les offres d'Angleterre.

Deux clubs sont notamment sur les rangs pour l'accueillir : Manchester United, qui patine dans le dossier Jadon Sancho (Borussia Dortmund), et le Liverpool de son ancien mentor Jürgen Klopp. Même si Ronald Koeman a démenti hier tout départ de Dembélé et que Ramon Planes (directeur sportif) a remis le couvert en conférence de presse ce vendredi au moment de la présentation de Sergino Dest, le Barça est plus qu'ouvert à l'idée de céder le joueur formé à Rennes. Le club catalan a fixé deux conditions : soit boucler le dossier sous la forme d'un transfert sec, soit sous forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire avant le 30 juin 2021. Prix de départ de Dembélé : entre 50 et 60 M€.