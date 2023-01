FC Barcelone - Mercato : un hommage pour Busquets mais pas de prolongation ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La fête devrait être belle, ce dimanche au Camp Nou. Sans présumer du résultat du match contre Getafe, les supporters du FC Barcelone auront l'occasion de célébrer la victoire en Supercoupe d'Espagne aux dépens du Real Madrid (3-1). Le trophée sera présenté avant le coup d'envoi. Et un maillot floqué du numéro 700 sera remis à Sergio Busquets, qui a atteint ce cap de rencontres sous le maillot blaugrana le 8 janvier contre l'Atlético à Madrid (1-0).

Troisième joueur le plus capé de l'histoire du club derrière Lionel Messi (778 matches) et son entraîneur Xavi (767), Busquets n'aura sans doute pas la possibilité de les égaler. En effet, El Mundo Deportivo révèle que les dirigeants barcelonais n'ont pas programmé de date pour évoquer une prolongation, alors que c'est pourtant la volonté de Xavi. Et il se pourrait d'ailleurs qu'il n'y en ait jamais. En fin de contrat en juin, le milieu de 34 ans devrait donc mettre le cap sur la MLS ou l'Arabie Saoudite. Il ne restera alors plus que Jordi Alba parmi les glorieux anciens...