FC Barcelone - Mercato : un indésirable de Xavi a mis l’Europe à ses pieds !

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Depuis le début de la saison, Riqui Puig ronge son frein sur le banc du FC Barcelone. Pur produit de la masia, le jeune milieu de terrain (22 ans) a vu plusieurs joueurs du cru lui passer devant, notamment Gavi et Nico, très apprécié de Xavi. Un départ est donc envisagé.

Et selon Sport, on se bouscule au portillon. Le média évoque l'intérêt de clubs de Liga (Betis Séville, Getafe, Grenade, Celta Vigo), mais aussi de la Juventus, l’Inter, Naples, le Milan AC et Arsenal. Riqui Puig est lié au Barça jusqu'en juin 2023. Il ne compte que 2 titularisations cette saison.