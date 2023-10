FC Barcelone - Mercato : un joueur à un milliard d’euros chipé au nez et à la barbe du PSG !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C’est aujourd’hui que le FC Barcelone a prévu d’annoncer la prolongation de Lamine Yamal. Comme déjà évoqué ces derniers jours, les dirigeants du club catalan ont accéléré les démarches pour couper l’herbe sous le pied du PSG? venu aux renseignements comme les deux Manchester au sujet du nouveau prodige de la Masia. Relevo en dévoile les détails du nouveau bail en question, un peu spécial puisqu’il n’a que 16 ans.

Une clause libératoire d'un milliard d'euros !

Yamal va donc signer un contrat classique de jeune joueur avec une durée maximum de 3 ans, qui le liera au Barça jusqu’en 2026. Une fois qu’il aura fêté ses 18 ans, en 2025, celui-ci sera revu à la hausse et augmenté : son salaire sera de 3 millions d’euros par an et cette somme pourrait être rehaussé à sa majorité. Quant à sa clause libératoire, elle devrait être fixée à un milliard d’euros, histoire d’éloigner tous les clubs intéressés par les services de Yamal.

