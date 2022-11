Il est l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football mondial actuel. À à peine 17 ans, Youssoufa Moukoko enchaîne les matchs avec le Borussia Dortmund. Auteur de 6 buts cette saison en Bundesliga, le buteur allemand sera en fin de contrat avec son club l'été prochain. Le FC Barcelone serait attentif à sa situation. Mais Youssoufa Moukoko a reçu un message plus ou moins discret pour rejoindre... le Bayern Munich.

Convoqué avec l'Allemagne pour la Coupe du Monde, le jeune allemand était présent en conférence de presse ce samedi, aux côtés de l'iconique Manuel Neueur, pour répondre aux questions des journalistes. Et lorsque Youssoufa Moukoko répondait à une question sur son avenir, le gardien de but allemand lui a doucement chuchoté : « Viens au Bayern ! ». Ce à quoi le jeune buteur a répondu en éclatant de rire. Une chose est sûre, c'est que du côté de l'Allemagne, le groupe vit bien.

Manuel Neuer telling Moukoko "Come to Bayern" (at 0:16)



🎥 @Michaels_Bayern pic.twitter.com/tRoax8LleO