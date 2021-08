Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

AS : « But en or »

Ce mercredi, AS réserve ses gros titres à l'équipe d'Espagne olympique qui a sorti le Japon (1-0, ap.) grâce à Marco Asensio et se hisse en finale. Il est aussi question du Real Madrid avec un coup dur pour Toni Kroos, victime d'une pubalgie et qui ratera le début de saison. De son côté, Memphis Depay « attire les projecteurs » alors que le Barça affronte le RB Salzbourg aujourd'hui.

? ¡Buenos días!

?￯ᄌマ Esta es la #PortadAS de hoy, miércoles 4 de agosto

Marca : « La finale a sonné »

La Roja Olympique est aussi à la Une de l'autre grand quotidien de Madrid. Il est aussi question de Luka Jovic, qui demande une seconde chance au Real Madrid, et du fait que la Liga ne fera aucun cadeau au FC Barcelone dans le « contrôle économique » imposé sur la masse salariale et nécessaire à la prolongation de Messi.

Mundo Deportivo : « 10 médailles (pour le moment) »

Si les JO ont toujours leur place à la Une de la presse catalane, il reste question du Mercato du Barça. Tottenham se serait activé pour Philippe Coutinho et étudierait la possibilité de le faire signer avec le possible départ d'Hary Kane. Le dénoument est aussi attendu pour Lionel Messi. Le FC Barcelone travaillerait à officialiser la prolongation de l'Argentin jeudi matin.

Sport : « Finalistes »

L'équipe d'Espagne Olympique fait aussi les gros titres de Sport avec le Barça qui passe son ultime « examen de champions » avant le Gamper ce soir en amical.