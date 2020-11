FC Barcelone - Mercato : un nom très merengue veut convaincre Messi de rester

Avec la démission de Josep Maria Bartomeu, c'est un comité de pilotage qui dirige actuellement le FC Barcelone, en attendant les prochaines élections en janvier. Victor Font, parmi les candidats, fait figure de favori, et son projet est notamment soutenu par Toni Nadal, l'oncle et ancien coach de Rafael Nadal. Si la star est fan du Real Madrid, son oncle Toni est un inconditionnel du Barça et il a fait une promesse aux supporters : celle de convaincre Lionel Messi, en fin de contrat en juin, de rester et de finir sa carrière en Catalogne.

« Je ne sais pas si j’en suis capable mais je vais essayer c’est sûr, a-t-il confié à Sport. J’aimerais le voir gagner une autre Ligue des champions avec nous. Gagner un autre Ballon d’Or. Qu’il nous aide à réaliser notre passionnant projet. Je fais toujours confiance aux meilleurs et Lionel Messi est le meilleur joueur du monde depuis de nombreuses années. Il continue à l’être et je suis convaincu qu’il peut encore donner beaucoup de satisfaction au club.Il ne sera pas éternel et laissera un grand vide. Mais pour le moment, nous devons faire en sorte qu’il soit là ». Une vraie déclaration d'amour !