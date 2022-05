FC Barcelone – Mercato : un nouveau concurrent de poids émerge pour Lewandowski !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Robert Lewandowski (33 ans) a profité des festivités liés au titre de champion d'Allemagne pour officialiser sa volonté de quitter le club bavarois. Le Polonais ne prolongera pas et du coup, le Bayern pourrait le vendre cet été. Le FC Barcelone est très intéressé par l'ancien joueur de Dortmund, auteur de 50 buts cette saison.

Mais selon The Guardian Chelsea serait à l'affût. Thomas Tuchel est fan du Polonais et les Blues, qui avaient déjà tenté le coup l'été dernier avant d'enrôler Romelu Lukaku, pourraient revenir à la charge. A suivre...

Pour résumer

