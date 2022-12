FC Barcelone - Mercato : un nouveau remplaçant pour Busquets émerge

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les noms ne manquent pas. Et vous allez pouvoir en lire des dizaines dans les prochaines semaines. On parle ici du potentiel successeur de Sergio Busquets au FC Barcelone, le joueur étant plus que jamais sur le départ au terme de la saison.

Dans les colonnes du quotidien Sport, ce matin, une nouvelle piste est évoquée. Celle qui conduit à Alan Varela ? Ca ne vous dit rien ? Le joueur, figurez-vous, a été formé à l'école du Barça, mais pas en Catalogne. Dans la région de Buenos-Aires plus précisément et c'est sous les couleurs de Boca Juniors, qui a un accord de partenariat avec le club catalan, que Varela évolue désormais.

Plus problématique, le club argentin demanderait désormais une vingtaine de millions d'euros pour vendre son joueur. A suivre...