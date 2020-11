FC Barcelone, PSG - Mercato : un nouvel assaut se prépare cet hiver pour Lionel Messi

La feuilleton d’un départ de Lionel Messi (33 ans) pourrait resurgir au mercato hivernal. Après des ébats mouvementés cet été avec ses dirigeants, l’attaquant argentin du FC Barcelone pourrait en effet voir resurgir l'hypothèse d’un avenir à Manchester City.

Le Telegraph nous apprend que les Citizens seraient disposés à lui offrir un contrat pour la saison prochaine, et ce, dès ce mois de janvier 2021, afin de griller la politesse à la concurrence quitte à payer une petite indemnité de transfert au Barça. Aussi, le club anglais voudrait profiter des difficultés financières actuelles du club catalan pour lui présenter une offre salvatrice.

Le Covid-19 pourrait décaler les élections du Barça

À six mois de la fin de son bail, Messi sera quant à lui libre de s'engager avec l'écurie de son choix pour l'exercice 2021-2022. S’il est en attente d’un nouveau projet présenté par sa future direction, les élections à la présidence programmées début 2021 pourraient être reportées à cause du Covid-19. Et donc empêcher Messi de réfléchir à un quelconque avenir dans son club de cœur.