FC Barcelone - Mercato : un nouvel ex du Barça pour épauler Messi à l'Inter Miami ?

Depuis l’arrivée de Lionel Messi, l’Inter Miami est presque devenu une maison de retraite pour les anciens du FC Barcelone. Après Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore Luis Suarez, un nouveau nom est associé à la franchise de MLS de David Beckham.

En disgrâce depuis son passage raté au Barça, Philippe Coutinho serait dans le radar du club nord-américain. Appartenant à Aston Villa depuis l’été 2022, le natif de Rio de Janeiro est en prêt au Qatar, dans le club d’Al-Duhail dirigé par Christophe Galtier.

Sacré décote pour l’ancien crack de Liverpool qui, rappelons-le, n’a que 31 ans…

💣💥❗🇧🇷🟣#AVFC❗Inter Miami are advancing to sign Brazilian Philippe Coutinho, who is on loan at Al-Duhail. https://t.co/QJ0ofuN6fs pic.twitter.com/2evngvr5Jb