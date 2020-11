FC Barcelone - Mercato : un nouvel imbroglio Messi se révèle !

Lionel Messi avait envisagé un départ du FC Barcelone cet été et sa situation contractuelle inquiète au plus haut point. Dès le 1er janvier, la star, en fin de contrat en juin, sera libre de s'engager avec le club de son choix. Et ce alors que l'élection présidentielle au Barça ne doit intervenir que le 24 janvier.

Le contrat de Fati poserait problème

Mais au Barça, il y a un autre dossier de prolongation à gérer : celle d'Ansu Fati. Le temps presse moins puisque la pépite avait prolongé en décembre 2019 jusqu'en 2024, avec une claude de cession de 400 M€. Mais Mundo Deportivo dévoile ce mercredi un litige entre le Barça et l'agent du joueur, Jorge Mendes. Mendes et le père d'Ansu Fati estimeraient que le joueur n'est lié au club blaugrana que jusqu'en juin 2022, avec deux autres années en option. Un nouveau contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2026, serait ainsi déjà dans les tuyaux.