FC Barcelone - Mercato : un petit chèque bonus tombe du ciel !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En ces temps troublés au niveau financier, le FC Barcelone se raccroche au moindre chèque. Même 6 M€ peuvent faire son bonheur, alors que sa dette a dépassé le milliard d'euros à la fin de l'ère Bartomeu. Même si Joan Laporta a fait en sorte de limiter la casser depuis un an, avec notamment le départ de Lionel Messi ou la vente de 10% des droits TV pour les 25 prochaines années moyennant 200 M€, il faudra du temps avant que le géant catalan ait à nouveau les moyens de ses ambitions.

D'ici là, donc, il accueille avec bonheur les 6 M€ tombés du ciel pour Francisco Trincao. Car il s'agit vraiment d'un cadeau ! L'ailier portugais avait été prêté avec option d'achat à Wolverhampton l'été dernier. Les Anglais n'ont pas souhaité lever cette option mais une pénalité avait été prévue dans ce cas et elle s'élève à 6 M€ ! Trincao ne devrait cependant pas passer la saison 2022-23 à Barcelone. Un nouveau prêt se dessine pour lui, du côté du Sporting Portugal, selon Sport.

Francisco Trincao has returned to Barcelona following his loan for the 2021/22 season.



Thank you for your contributions and good luck for the future, Francisco.



🐺🤝 pic.twitter.com/GK7KtyP940