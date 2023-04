FC Barcelone – Mercato : un plan lunaire à 300 M€ mis au point pour l'été 2023 ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sport s'est notamment attardé sur les objectifs des 13 ventes souhaitées au FC Barcelone, les clubs intéressés et la valorisation attendue. Le Barça espèrerait ainsi que Chelsea lui lâche 50 M€ sur le transfert de Raphinha. Pour Clément Lenglet ? On attend un chèque de 12 M€ de Tottenham. Ferran Torres ? 30 M€ de l'Inter Milan ou de l'Atlético Madrid. Samuel Umtiti ? 4 M€ de l'un des deux clubs de Milan.

Concernant Eric Garcia à Arsenal, le quotidien catalan évoque un deal à 12 M€. 30 M€ pour Andres Christensen à Newcastle, 28 M€ pour Franck Kessié à l'Inter Milan ou encore 35 M€ et 60 M€ pour Ansu Fati et Frenkie de Jong à Manchester United. Si Sergio Busquets n'a pas encore prolongé, le média explique que, s'il resigne, l'Inter Miami devra payer 12 M€ pour le récupérer. La possible vente d'Inaki Peña au Bétis est valorisée à 5 M€. Même somme pour Jordi Alba à l'Inter Milan. Pour Nico, 10 M€ du FC Séville sont espérés.

Un plan de cession de près de 300 M€

En cumulé, ce plan ambitieux prévoit pour 293 M€ de rentrées d'argent et une énorme économie salariale avec le départ des deux joueurs les mieux rémunérés du vestiaire (de Jong et Busquets). Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à atteindre plus du quart de l'objectif avec un effectif à reconstruire dans les grandes lignes derrière...